"У нее опускаются руки": новости о состоянии Лерчек после девятой химиотерапии

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Блогер всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн и посещает светские мероприятия. Конечно же, Чекалина активно лечится. Так, накануне, 15 июля, она прошла девятый курс химиотерапии.

"Я очень ею горжусь. Несмотря на тошноту и сниженную энергию, она продолжает дарить любовь всем нам. Да, иногда у нее опускаются руки из-за побочных эффектов лечения. Но я рядом и стараюсь найти слова, чтобы ее поддержать. А еще я зачитываю ей ваши пожелания здоровья — они очень ее подбадривают", - сообщил в своем блоге избранник Валерии, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Он отметил, что дальше Валерия Чекалина будет лечиться таргетной терапией каждые две недели. "У нее нет срока окончания. Лечение нужно будет продолжать до тех пор, пока оно помогает продлевать жизнь", - рассказал артист.

Меж тем Чекалина может в ближайшее время снова оказаться на скамье подсудимых. Дело в том, что гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении Лерчек.

В правоохранительных органах уточнили, что направили такой запрос в связи с тем, что медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд и участию в заседаниях, у Чекалиной не установлено. Кроме того, основания для приостановления дела отпали и состояние Валерии позволяет ей участвовать в суде "с учетом соблюдений рекомендаций врачей".

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