"Скоро стану дедом": Олег Газманов рассказал о свадьбе дочери Марианны

1 июля единственная дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж. О радостном событии сообщила супруга прославленного артиста Марина.

Известно, что избранником Марианны стал мужчина по имени Максим. По некоторым данным, он бизнесмен и ведет непубличный образ жизни.

И вот теперь Олег Газманов сообщил детали грандиозного торжества. По его словам, в качестве подарка новобрачным он как раз организовал праздник. "Свадьба прошла без драки, но весело. У мужа Марианны очень много родственников, очень хорошие люди. С нашей стороны тоже было много народа", - сообщил "есаул" отечественной эстрады.

Также он рассказал, что его дочь Марианна познакомилась с будущим мужем еще два года назад. К столь значимому событию в своей жизни они подошли очень осознанно. На свадьбе Олег Газманов исполнил несколько песен.

"Маруся (так ласково называет жена Марину певец. - Прим.ред.) подготовила для свадьбы фотозону с люлькой как наше пожелание в будущем. И я действительно надеюсь, что скоро стану дедом", - заявил артист на пресс-конференции, посвященной его 75-летию.

Отметим, что это первая свадьба в семье Олега Газманова. Его старший сын от первого брака Родион, которому уже 45 лет, ни разу не был женат, детей у него нет. Средний 28-летний приемный сын Филипп тоже не состоит в браке.

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