Глава Минобороны проинспектировал группировку войск "Центр"

В России создана "Витрина данных", которая позволяет привлечь производителей дронов к обучению нейросетей для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава российского оборонного ведомства. Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр". Министр подчеркнул: важно, чтобы данные обрабатывались сразу на борту, эти технически сложные вопросы уже решаются.

Во время совещания с командным составом также стало известно, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем, а в их составе созданы и укомплектованы аналитические группы. В рамках опытно-боевой эксплуатации системы "Свод" в объединении группировки "Центр" выстроена автоматизированная система огневого поражения.

Как сообщили в Минобороны, Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА. Кроме того, за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные во время специальной военной операции, министр обороны вручил объединению группировки войск "Центр" орден Суворова.