Очередное подтверждение террористической сущности киевского режима публикуют отечественные СМИ. Раскрыта личность организатора покушения на украинского олигарха Ермолаева. Им оказался сотрудник ГУР Украины Виталий Жикович. Он также пытался устроить около двух десятков терактов в нашей стране. Каждый из них сумели предотвратить российские спецслужбы.

Кадры оперативной съемки, Пятигорск, июнь 2026 года. Задержана женщина. При ней был рюкзак с бомбой. Взрывное устройство должно было сработать в одном из туристических мест. Женщина не знала об этом, выполняла указания украинского куратора. А на допросе рыдала.

Имя этого куратора - Виталий Жикович. Его кровавую историю опубликовала "Комсомольская правда". Вот кадры из суда в Киеве. Действующий сотрудник украинской военной разведки кутается в капюшон. Его обвиняют в убийстве другой подрывницы - Анастасии Березовской. Женщина подложила рюкзак с бомбой в Монако, пытаясь уничтожить олигарха Вадима Ермолаева. Она, кстати, знала, что делает.

Обращает на себя внимание жестокость спецслужб. Заряд взорвали, несмотря на то, что рядом с Ермолаевым были ребёнок и гражданская жена. Позже с особой жестокостью была убита и Березовская. Именно Жикович застрелил её в лесу вместе с еще одним украинским силовиком, офицером ГУР Владиславом Реутом.

По данным "Комсомолки", Жикович более двух лет был в поле зрения российских спецслужб. В Ставропольском крае задержана ещё одна женщина с бомбой в сумке. А это Волгодонск. Студентке велели отнести рюкзак к местной администрации - внутри 10 килограммов взрывчатки. Девочку обманом и давлением использовали как террористку - смертницу.

"Комсомолка" описывает Жиковича как человека с уголовным прошлым и явными проблемами с психикой. Он был членом запрещенного в России "Правого сектора"*. Взял позывной "Пастор", потому что служил пастором в баптистской церкви. Позже стал мусульманином и поехал в Донбасс убивать "неверных". И затем был рекрутирован украинскими спецслужбами. Есть его голосовые сообщения.

Жикович пытался организовать около двух десятков терактов в России. Обычных людей при этом воспринимал как расходный материал. В нашу страну он переправлял автомобили, начиненные взрывчатыми веществами. В двух машинах была тонна взрывчатки. Она могла сдетонировать в любой момент - в том числе и по пути, в странах Евросоюза.

При организации одного из терактов Жикович придумал заминировать инвалидную коляску. Чтобы получить вознаграждение, полковник ГУР даже инсценировал теракты. А за взрыв в Монако, по данным украинских СМИ, Жикович и Реут получили около 150 тысяч долларов. Вот этот Лексус принадлежит кровавому "Пастору". Машина попала в объектив во время обыска дома у Жиковича. В подвале обнаружена комната пыток. С мотыгами, топором, клочками черных волос, брезентом для надевания на голову. И это дом офицера украинских спецслужб.

Жикович, пожалуй, олицетворение киевского режима. Всё это выращено на деньги европейский налогоплательщиков. А теперь они пожинают плоды - как произошло в фешенебельном Монако. Но терроризм - каким бы целями его ни прикрывали - не знает границ.

*Организация, внесенная в России в реестр экстремистских или террористических