США нанесли новую серию ударов по Ирану

Ещё одна неспокойная ночь на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США в регионе нанесли новую серию ударов по Ирану. Как сообщает американская сторона, атакованы командные пункты, объекты ПВО, ракетные пусковые установки, а также инфраструктура береговой охраны Исламской республики.

Взрывы звучали, в частности, в портовом городе Бендер - Аббас. В Вашингтоне заявляют, что цель операции - снизить возможности Тегерана угрожать судам в Ормузском проливе.

В свою очередь в КСИР ответили, что не позволят США навязать свою тактику боевых действий. Этой ночью Иран нанес удары по американской авиабазе в Кувейте. Также поражены системы связи и топливные хранилища в Иордании.

Кроме того, сообщается об уничтожении американского разведывательного беспилотника "Жнец". Его стоимость оценивается в 30 миллионов долларов.