Собянин: Завершена проходка перегонного тоннеля от "Новомосковской" до "Сосенок"

В Москве завершена проходка первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, щит "Ольга" прошёл более полутора километров.

Участок находится под рекой и Калужским шоссе на глубине около 30 метров. Сейчас идут работы по сооружению второго перегонного тоннеля, их планируют завершить уже в ноябре.

Троицкая ветка станет одним из самых протяжённых радиусов столичного метро, а также основой транспортного каркаса сразу двух округов мегаполиса. Благодаря ей значительно разгрузятся востребованные станции Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий.