Программа "Время героев": свыше 100 выпускников заняли руководящие посты

Уже более 100 выпускников федеральной программы "Время героев" получили назначения на ответственные должности на госслужбе. Цель проекта, реализуемого по поручению президента, подготовить руководителей и управленцев из числа тех, кто проявили себя на поле боя и готов внести вклад в развитие страны.

Профессиональные знания, которые дадут углублённое понимание государственной системы управления, сейчас получают участники уже второго потока программы. Один из них - кавалер четырех орденов Мужества, подполковник Сергей Ковалев.

"Когда я ушел обучаться на программу "Время героев", я точно понимал, что мои навыки и знания в армии мне пригодятся. Это ответственность за принятие решения. Умение действовать в сложных ситуациях и организовать работу в коллективе. Я думаю, это важный такой аспект. Ну и брать на себя ответственность во всех этих вопросах. Это сейчас тоже довольно мне кажется важно", - отметил Сергей Ковалев, подполковник, кавалер четырех орденов Мужества, участник федеральной программы "Время героев".