Самка дальневосточного леопарда Грация стала прабабушкой

Судя по портрету, эта самка дальневосточного леопарда по кличке Грация, кажется, знает все о кошачьей судьбе. Свою жизненную мудрость она передает уже не одному пятнистому поколению.

"На фотографии самка дальневосточного леопарда LEO 23F - и она впервые зарегистрирована в роли прабабушки на территории нацпарка", - рассказала Татьяна Колка, главный специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

Глава леопардовой династии уже в очень почтенном возрасте. Ей около четырнадцати. Всю жизнь она считалась завидной невестой среди редких диких кошек. И до самых преклонных лет усиленно восстанавливала популяцию.

"Эта кошка уникальна своей плодовитостью, каждые два года она стабильно становилась мамой. Тем самым она является рекордсменкой, у нее пять выводков и как минимум 10 котят", - сообщила Татьяна Колка.

Этот рекорд не побила еще ни одна самка на территории нацпарка "Земля леопарда". Анализируя миллионы снимков с фотоловушек, ученые установили, что мать-героиня Грация уже как минимум четырежды бабушка. А последний мониторинг показал, что одна из её внучек принесла потомство.

Едва уловимый силуэт котенка среди деревьев удалось зафиксировать полтора года назад. Затем появились уже более яркие снимки, которые подтвердили - ьГрация теперь точно прабабушка.

В нацпарке "Земля леопарда" удалось создать генеалогические древа пятнистых семей не только рода Грации. На тропах, где ходят эти дикие кошки, ученые установили сотни фотоловушек. Для науки главное, чтобы в кадр попало туловище леопарда с двух сторон.

Фотографию каждого леопарда вносят в базу данных. Взрослым особям присваивают номера. Котят только фиксируют как потомство у самки. Про правнука Грации еще мало что известно, специалисты ждут его следующего появления на снимках.

Десятки фотоловушек продолжают следить за самкой и ее котенком. Если среди множества фотографий будут удачные снимки самого правнука, то ему присвоят номер и официально зарегистрируют в большую леопардовую семью.