Массовые митинги начались на Украине из-за отставки министра обороны

Массовый митинг устроили в Киеве противники отставки министра обороны Михаила Федорова. Сотни людей собрались на площади рядом с правительственным кварталом в украинской столице. Люди продолжают подходить, митингующие требуют оставить Федорова на его посту.

Такие же требования выдвигают митингующие во Львове на западе Украины. Демонстранты в центре города держат в руках плакаты и скандируют лозунги в поддержку Федорова, требуя оставить его на посту министра.

О намерении Владимира Зеленского отправить в отставку Федорова стало известно накануне. Причиной называли разногласия министра с генералитетом, в том числе с главнокомандующим Александром Сырским. А 14 июля Рада отправила в отставку с поста премьера Юлию Свириденко, что автоматически влечет отставку всего кабмина.

Демарш в связи с отставкой Федорова предпринял заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он подал в отставку в знак протеста против увольнения министра обороны. Елизаров заявил, что отстранение Федорова - большое зло для обороноспособности Украины, передает ТАСС.