Собянин сообщил о двух сотнях сбитых за ночь беспилотниках

Силы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали более двух сотен беспилотников над Московским регионом. Об отражении атаки украинских дронов написал в "Максе" мэр Москвы.

Как сообщил Сергей Собянин, с вечера 15 июля до 09.00 утра 16 июля в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожено десять вражеских дронов.

Ранее Минобороны России отчиталось о работе ПВО в течение ночи на 16 июля. По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над российскими регионами.