Официальное заявление Букингемского дворца после возвращения принца в Великобританию: "Сочувствуем Гарри..."

На днях принц Гарри вернулся в Великобританию. Он принял участие в нескольких мероприятиях, посвященных "Играм непокоренных".

Предполагалось, что общественное внимание будет приковано к младшему сына короля Карла III, но не тут-то было. До сегодняшнего дня публика была заинтересована игрой сборной Англии на Чемпионате мира по футболу. Накануне, 15 июля, англичане сражались со сборной Аргентины. К сожалению, капитан Гарри Кейн и его команда проиграли и теперь будут бороться за третье место.

По такому случаю Букингемский дворец опубликовал официальное заявление. "Сочувствуем Гарри и всей команде. И пусть сегодня "Три льва" зализывают раны, вы по-прежнему гордость нации, и вы еще подниметесь на эти высоты", - сказано в объявлении.

Отметим, что за первое место поборются сборные Аргентины и Испании.

Меж тем в Великобританию с непубличным визитом прибыла супруга принца Гарри, малоизвестная американская актриса Меган Маркл с детьми: сыном Арчи и дочкой Лилибет. Семейство принял лично король Карл III. Сообщается, что при встрече присутствовала и его супруга, королева Камилла.

Однако, как утверждают люди из близкого окружения, ни Меган ни дети не появятся ни на одном публичном мероприятии. Якобы это условие Дворца. Кроме того, было договорено, что с приватной семейной встречи не будет сделано ни единого видео или фото.

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