Стармер прибыл на прощальный саммит с Зеленским в Киеве

Кир Стармер заверит Владимира Зеленского, что железная поддержка Украины Великобританией сохранится. Британский премьер прибыл в Киев для заключительного саммита со своим близким союзником. Поездку Стармер предпринял всего за несколько дней до того, как он уйдет с поста премьер-министра.

Как сообщает Sky News, Стармер воспользуется этой последней крупной международной поездкой, чтобы подчеркнуть ту роль, которую он сыграл в поддержке Украины. Он заявил, что помог заложить основы долгосрочной безопасности и успеха Киева. Стармер добавил, что гордится тем, какой вклад внесла Великобритания.

Издание отмечает, что поездка в Киев состоялась всего через несколько дней после того, как британский премьер посетил Париж. Он принял участие в заключительном саммите так называемой "Коалиции желающих" – группы стран, которую Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон помогли создать для поддержки Украины.