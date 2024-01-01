Настя Ивлеева не жалеет, что потеряла всё: "Ни разу не спросила, за что так со мной"

Настя Ивлеева как может восстанавливает репутацию после "голой" вечеринки, которая, по мнению многих коллег, стоила ей карьеры. Одна из самых успешных и востребованных блогеров и ведущих, девушка в одно мгновение потеряла статус, проекты, поклонников. Даже публичные извинения и соответствующие интервью не дали результата.

Будучи в забвении Настя Ивлеева налаживала личную жизнь. В конце 2024 года стало известно, что оскандалившаяся блогерша вышла замуж. Ее избранником стал фермер, бизнесмен, ведущий Филипп Бегак. Благодаря супругу Настя запустила новое шоу "Чегеря", которое повествует о жизни молодой семьи на ферме.

Теперь Ивлеева ведет скромный образ жизни. Она хоть и регулярно обновляет свои соцсети, однако старается лишний раз не провоцировать людей скандальным контентом. Теперь Настя демонстрирует фото и видео из путешествий, разбавляя их собственными снимками из различных фотосессий.

А теперь блогерша решила ответить на вопросы подписчиков. Так, она заявила, что после той злополучной вечеринки хоть и осталась без медийных друзей и работы, но ни о чем не жалеет. "Ни разу не задавала вопрос: за что так со мной?! Жизнь есть жизнь. В любом случае — все к лучшему. Я это поняла однозначно. И тысячу раз я бы выбрала десяткам людей, которые были в жизни, одного человека — это моего мужа. Ни один этот десяток не сравнится с этим потрясающим и великим человеком. Я уверена, что любима Богом, и благодарна ему за все", - заявила Ивлеева.

Настя призналась, что когда попала в переплет, больше всего беспокоилась о том, как максимально безопасно для себя и семьи выйти из этой ситуации, потому что проблема оказалась достаточно масштабной. Блогерша не скрывает, что было тяжело "лишиться всего" в один миг и находиться "в полном просаке", но ей помогло смирение. Сейчас она довольна своей спокойной жизнью и не гонится за тем, что было.

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