Зеленский признал повреждения объектов энергетики после удара ВС России

Владимир Зеленский признал повреждения объектов энергетики в результате ударов ВС России. Как написал украинский лидер в Telegram, разрушения имеются на энергообъектах в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

По данным украинского Минэнерго, отключения электричества зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Там также повреждены объекты энергосистемы.

Ранее российское Минобороны сообщило о групповом ударе, нанесенном минувшей ночью по украинской инфраструктуре. Известно о поражении предприятий ВПК в Киеве и пригородах украинской столицы. Несколько крупных целей поражено в Харькове, разрушена портовая инфраструктура в Одессе и Черноморске.