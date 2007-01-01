Ольга Дроздова впервые рассказала про синдром Дауна у сына

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году во время съемок "Прогулки по эшафоту". Спустя три года актеры официально зарегистрировали отношения. С тех пор они неразлучны.

В 2007 году Дроздова родила Певцову долгожданного ребенка. Мальчика назвали Елисеем. В этом году ему 19 лет. Однако лишь сейчас Ольга рассказала в откровенном интервью, что во время беременности медики заподозрили у ее ребенка синдром Дауна. Новость о возможной патологии стала для нее потрясением.

"Представляете, как мне было страшно в 42 года? Да еще мне, когда объявили, что, судя по трем анализам крови из вены, у меня будет даун. И я с этим жила, ждала. Потом брали пункцию, чтобы понять точно, потому что во всех странах такие исследования после 35 лет делают всем. Еще месяц нужно было ждать результата", - рассказала Дроздова в программе "12 вопросов взрослому".

Однако самым неприятным было давление со стороны. Близкие, узнав об угрозе, советовали актрисе прервать беременность. "Мне уже все разные знакомые говорили: „Ты что, избавляйся срочно. Ты представляешь, что такое даун — это страшно“. А я говорила: „Да нет, нормально. Ну и что? Будем жить", - припомнила актриса.

К счастью, опасения медиков не подтвердились. Ольга Дроздова благополучно родила здорового ребенка. "Когда сказали, что все хорошо и ребенок здоровый, что родила я вообще на пять с плюсом, я только улыбнулась. Говорю: „Ну так я и знала, что так и будет“. Не бойтесь, это такой кайф! И не зациклится ваша жизнь на ребенке. Наоборот", - заключила артистка.

Отметим, что Елисей предпочел не идти по родительским стопам. Три года он отучился в кадетском училище, а потом перешел в обычную школу. Парень увлекается музыкой.

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