Кандидат в Конгресс США признал Трампа антихристом

Президент США Дональд Трамп – антихрист. Его необходимо убить. С таким призывом обратился к американцам кандидат в Конгресс от Республиканской партии во Флориде Уильям Апхэм. Видео, опубликованное бывшим морским пехотинцем США, вызвало широкий резонанс и критику.

Как сообщает Fox News, в своем обращении Апхэм заявил, что страна находится в духовной битве. Американцами, по его версии, руководит президент, который является врагом Бога. У кандидата в конгрессмены нет никаких сомнений в том, что Трамп — "лжемессия" и антихрист. И, поскольку он враг американцев, его нужно убить, заключил Апхэм.

Эти заявления уже осудил Корпус морской пехоты США – сообщили, что тот был уволен с медицинской службы 30 мая 2025 года. А комментарии Апхэма являются прямым нарушением присяги, которую он поклялся соблюдать, говорится в заявлении ведомства. Секретная служба США также сообщила, что проверяет высказывания кандидата, которые восприняты как угроза подзащитным.