Замужняя Ксения Бородина отказала Валерию Меладзе

Более пяти миллионов рублей могли стоить европейские каникулы Ксении Бородиной и ее третьего мужа Николая Сердюкова. Известная ведущая прокатила супруга по трем странам.

Путешествие влюбленных началось с Франции. Потом Бородина и Сердюков провели время в Италии. А завершилась поездка супругов в Турции. Туда, правда, Ксения и Николай захватили с собой дочек (двоих Бородиной и одну Сердюкова) и маму.

На всем протяжении европейского турне ведущая и ее муж бизнесмен останавливались в самых роскошных отелях, а между странами перемещались бизнес-классом. Как утверждает SHOT, отдых мог обойтись супругам в сумму, превышающую пять миллионов рублей.

"Встали в восемь утра и отправились в горы. Для моего мужа, который уже покорил Эльбрус и Килиманджаро, такие маршруты детский сад, а для меня море впечатлений и заряд энергии", — делилась ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" эмоциями от отпуска.

Интересно, что Ксения Бородина без супруга отправилась на концерт Валерия Меладзе, который как раз в то время выступал в Турции. Известный певец узнал телеведущую и предложил спеть с ним. Однако та отказалась от дуэта и даже отвернулась.

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