ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника украинских националистов в крымском поселке Советское. Злоумышленник призывал к насилию в отношении военнослужащих ВС России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ЦОС, злоумышленник публично одобрял деятельность Вооруженных сил Украины. Он призывал к уничтожению российских военнослужащих. Свои призывы к насильственным действиям сторонник националистов размещал в украинских группах интернет-мессенджера "Telegram".

При обыске в гараже 44-летнего мужчины найдена украинская атрибутика. Кроме того, он хранил флаги и шевроны армии США. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до семи лет лишения свободы, передает ТВЦ.