Любовь Успенская в восторге от нового возлюбленного Татьяны Плаксиной: "Этот мальчик меня не раздражает…"

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пережила многое: несколько лет назад она упала с велосипеда и сломала челюсть, долго восстанавливалась и была в таком отчаянии, что увлеклась запрещенными веществами.

К счастью, певица спасла наследницу. Даже когда шесть лет назад Татьяна убежала из дома и перебралась в США, артистка сумела вернуть ее и снова наставить на истинный путь. В итоге сейчас Плаксина с головой ушла в творчество, она поет, рисует картины и пишет стихи. Более того, она наладила и личную жизнь.

Новый возлюбленный моложе Татьяны на 14 лет, его зовут Артем Москвин. Он по образованию искусствовед, в прошлом году окончил МГУ и прямо со студенческой скамьи попал в шоу-бизнес.

С Татьяной Плаксиной эрудит Артем Москвин сошелся на ниве творчества. Впервые влюбленные появились вместе на выставке, где та представляла свои картины. Теперь Москвин активно их продает на онлайн-аукционах. Возлюбленный дочери Успенской уверяет: он молодой, но пробивной. В свои 22 года уже владелец аукционного дома — продает картины, старинные монеты, медали, книги и даже подрабатывает экскурсоводом, сообщает НТВ.

"Мы невероятно сблизились. Мы ходили с ней в Третьяковку и во все самые лучшие музеи Москвы. Мы читали Андрея Белого. Мы вдохновлялись Врубелем. Мы читали Пастернака, перечитывали Ахмадулину", - поведал Артем.

Сама Любовь Успенская в восторге от потенциального зятя. "Я не знаю, что будет дальше, но этот мальчик меня не раздражает… Я просто буду любоваться, если моей дочке будет хорошо. Я буду радоваться, кайфовать", - объявила певица.

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