ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты от партии "Родина"

Сегодня Центризбирком России заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от партии "Родина". В федеральный перечень вошли 298 человек. Утвержден и список кандидатов, выдвинутых по 65 одномандатным округам.

И сегодня же на заседании зарегистрировали финансовых уполномоченных партии "Яблоко". Это стало возможным после того, как политобъединение провело работу над ошибками и повторно представило в ЦИК необходимые документы.

Таким образом, "Яблоко" получило возможность открыть специальный избирательный счет для финансирования предвыборной кампании.