Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

Сегодня строители завершили проходку первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Щит "Ольга" прошёл около 2 километров. И это лишь одна из стадий строительства участка Троицкой линии.

Кадр выстроен, мобильные телефоны у строителей в руках - в режиме ожидания. К встрече "Ольги" всё готово - вот она тяжёлыми винтами прогрызает себе путь. Идти пришлось больше полутора километров в сложных геологических условиях. Трасса пролегала через речку и загруженное Калужское шоссе. Но строители справились. Проходка первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро завершена.

"Максимальная глубина составила 31 м. Сейчас между теми же станциями идёт проходка правого тоннеля, она выполнена на 30%. Завершить работы планируем уже в ноябре. Троицкая ветка станет одним из самых протяжённых радиусов столичного метро, а также основой транспортного каркаса ТиНАО. Благодаря ей на 20% разгрузятся востребованные станции Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий", - сообщил Собянин.

Ко второму этапу строительства Троицкой линии метро строители приступили осенью. Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин. В составе нового южного участка предстоит построить почти 17 км линии. Сюда войдёт 6 станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". На них сейчас ведутся строительно-монтажные работы по устройству ограждающих конструкций.

Новые станции строятся с учётом максимального комфорта для пассажиров. На каждой установят современные автоматы по продаже билетов и турникеты с множеством вариантов оплаты - в том числе по биометрии. Для маломобильных людей будет создана безбарьерная среда. В строительстве метро "Ольга" - не новичок. До этого тоннелепроходческий щит был задействован на Таганско-Краснопресненской, Некрасовской, Большой кольцевой и первом участке Троицкой линий. Строить ветку помогают и другие комплексы.

"Между будущими станциями "Кедровая" и "Ватутинки" ведётся проходка правого перегонного тоннеля тоннелепроходческим комплексом "Натали". Работы выполнены на 14%", - сообщил Евгений Бурков, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Троицкую линию называют основой транспортного каркаса Новой Москвы. Появление метро в шаговой доступности стимулирует строительство новых кварталов как жилой, так и коммерческой недвижимости. Уже открыто 11 станций и организовано 5 быстрых пересадок, которыми в день пользуются почти 80 тысяч человек. Южный участок же станет естественным продолжением ветки. Второй этап строительства Троицкой линии планируют завершить в 2029 году.