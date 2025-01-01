"Московский чекап" позволяет предупреждать болезни

Еще вчера Алиса была твердо уверена: ее здоровье в полном порядке. Чтобы окончательно в этом убедиться, девушка, по примеру матери, решила пройти чекап. Результаты обследования шокировали. У Алисы обнаружили критически повышенный сахар в крови. Теперь вместо привычных дел ее ждет срочная консультация с врачом.

Теперь благодаря "Московскому чекапу" найти это время проще, ведь обследоваться можно не выходя из дома – в приложении ЕМИАС. Достаточно заполнить анкету и пройти тесты, после чего система сопоставит результат с данными из медицинской карты, выявит факторы риска и подскажет, стоит ли обратиться к специалистам для комплексной диагностики. Тем самым путь к здоровью начинается с экрана смартфона. Чекап позволяет быть в курсе состояния здоровья, предупреждать болезни и главное – уменьшить биологический возраст.

"Мы хотим, чтобы программа диспансеризации была более расширенная, была более углубленная для каждого человека, помогла определить индивидуальные факторы риска, определить его биологический возраст и, как следствие, сработать превентивно на конкретные точки. Наша общая цель – сделать продолжительность жизни в Москве, добавить к ней еще 10 лет", - рассказала Татьяна Беляева, врач отделения профилактики городской поликлиники №5.

Используется новейшее оборудование, например, биоимпеданс - аппарат, который с помощью микротоков полностью обследует организм буквально за несколько минут. Устройство измерит давление, вес, водный баланс, рассчитает норму калорий, проведёт анализ состава тела, даже посоветует диету и программу тренировок и это лишь часть возможностей.

Чтобы узнать состояние здоровья, достаточно разуться, занять позицию и приложить руки. Всего через три минуты на экране появятся результаты обследования, а искусственный интеллект поставит общий балл организма. Если он меньше 400 - пора заняться здоровьем.

Ученые во всем мире приходят к выводу, что здоровье и долгая активная жизнь зависят от самого человека, его привычек и не в последнюю очередь от города, в котором он живет. Так, в 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. Об этом в личном блоге рассказал мэр города Сергей Собянин.

Теперь возраст - это не только цифра в паспорте. Сегодня у москвичей появилась возможность не просто лечить болезни, а понимать механизмы старения и биологически молодеть. Комплексную диагностику уже прошли более восьмисот пятидесяти тысяч горожан. Сделать это можно в поликлиниках, Центрах долголетия или в "Уголках здоровья" офисов "Мои Документы".