Инспекторы МАДИ и ГИБДД провели совместный рейд

Инспекторы МАДИ и ГИБДД провели сегодня совместный рейд. Проверяли наличие у водителей такси аттестации, без которой нельзя перевозить пассажиров.

Результат экзамена действует два года. Потом его нужно сдавать снова. Но не все водители осознают, насколько важно получить аттестацию. Сегодня во время рейда поймали одного такого нарушителя. Теперь ему придётся заплатить штраф. Хотя в целом статистика радует - подобные ситуации происходят всё реже.

"В настоящий момент водителей, не прошедших аттестацию, стало на 23% меньше, чем в прошлом году, что свидетельствует о том, что в такси всё чаще садятся за руль профессионалы, которые знают свои права и правила знают, знают город, знают, как действовать в любой даже нештатной ситуации", - сообщил первый заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Илья Пырсин.