На Патриарших прудах можно увидеть птенцов лебедей Ивана да Марьи

На Патриарших прудах наконец можно увидеть птенцов, которые в начале июля появились у пары лебедей Ивана да Марьи. Правда, некоторые москвичи называют их более аристократично: Патрик и Патриция.

Четыре крохотных серых комочка уже отлично плавают и с любопытством открывают для себя акваторию, следуя за родителями. Не боятся подплывать близко к берегу и знакомиться с добрыми людьми.

Однако это не просто заплывы, а настоящие уроки: родители учат потомство добывать пищу, копаясь в тине клювом. Птенцы стараются в точности повторить движения своих учителей, однако сил хватает только на несколько коротких рывков.

Эта лебединая пара - настоящий символ Патриарших - впервые стала родителями в минувшем году. Тогда у них вылупилось 6 птенцов. И каждый раз мама и папа какое-то время прячут своих чад подальше от всех: в домике - в самом центре пруда.