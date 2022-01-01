Украинский парламент назначил нового премьер-министра. Решением Верховной рады правительство страны возглавит глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. За его кандидатуру проголосовали 289 депутатов.

Как отмечает РИА Новости, Корецкий стал директором госкомпании "Укрнафта" в ноябре 2022 года. Этой компании в 2023 году передали управление над "Укрнафтобурением" – фирмой, которой раньше принадлежала олигарху Игорю Коломойскому* (внесенному в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

По информации некоторых источников, Корецкий был главным исполнителем плана по захвату "Укрнафтобурения". Кроме того, новый премьер — стопроцентный человек скандально известного "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, который был ключевым фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Известно также, что Корецкий чуть ли не ежедневно посещал квартиру Миндича.

Верховная рада Украины 14 июля уволила Юлию Свириденко с поста премьера. Она пробыла на этой должности менее года, а увольнение повлекло за собой отставку всего правительства. Наблюдатели отмечают, что частые обновления в украинских властных структурах – результат конфликтов между ее отдельными представителями.

* Внесен в список террористов и экстремистов