Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине. Однако пока Москва не видит перспектив для быстрого возобновления этого процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что многие конфликты невозможно решить по американскому рецепту – в виде сделки, как говорят в США. Песков подчеркнул, что каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. Это длительный, сложный, комплексный процесс.

В то же время, отметил пресс-секретарь президента России, представителям киевского режима хорошо известно, какие им нужно принять решения для выхода на мирное соглашение. И, по большому счету, не имеет значения, кто возглавляет Минобороны Украины - главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять верное решение, приводит комментарий Пескова ТАСС.