В Москве простились с актером Юрием Смирновым: убитая горем вдова Галина Гриценко еле держалась

Сегодня, 16 июля, состоялось прощание с известным актером Юрием Смирновым. Отдать последнюю дань уважения пришло множество людей.

Всего проститься с народным артистом пришли более 100 человек. Траурное мероприятие проводилось в Театре на Таганке в Москве. Юрий Смирнов работал в этом культурном учреждении более 60 лет. Отметилась на церемонии и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Кроме того, телеграмму на прощание со Смирновым направил глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Возле гроба, буквально утонувшего в букетах красных и белых роз и венках, сидели безутешная вдова артиста актриса Галина Гриценко, которая еле держалась, и сын Максим. Он выступил с последним словом. Максим Смирнов отметил, что отец ушел внезапно, он до последнего чувствовал себя нормально.

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"К сожалению, так случилось, так иногда бывает: еще две недели назад папа чувствовал себя нормально. Не было такого, как часто говорят "после долгой продолжительной болезни"... Он общался, ходил, работал, служил в театре. Его уход стал для всех нас полной неожиданностью. Но, к сожалению, такова жизнь, и нам нужно двигаться дальше", - признался Максим Смирнов.

Последний приют прославленный актер обретет на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Напомним, Юрий Смирнов умер 11 июля. Ему было 87 лет. Предположительно, причиной смерти известного артиста стал инсульт.

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