Собянин: Стадион "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора реконструируют

В Москве проведут реконструкцию одного из старейших городских стадионов - "Крылья Советов". Об этом рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

Комплекс был построен почти столетие назад. В ходе работ планируется не только восстановить исторические объекты, но и сделать новые. Главное футбольное поле оборудуют искусственным покрытием и подогревом, тёплыми раздевалками и вместительными трибунами.

Создадут многофункциональную спортивную площадку с катком и хоккейной коробкой, скейтпарк. Восстановят место для игры в городки, а в парадной части стадиона - зону отдыха с фонтаном.