VK, "Одноклассники" и мессенджер "Макс" пропали из Google Play

Приложение соцсети "Одноклассники", а также VK и отечественный мессенджер "Макс" в четверг пропали из магазина приложений Google Play. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, установленные сервисы и приложения продолжают работать в штатном режиме.

"Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений", — говорится в сообщении.

Кроме того, удаленные из Google Play российские приложения по-прежнему доступны для установки в RuStore.

Ранее в компании Apple дали ответ по поводу исчезновения приложений VK. Там сообщили, что они были удалены из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций.