Российские войска в зоне специальной военной операции продвинулись вглубь обороны противника, улучшив свои позиции. Как сообщили в Минобороны России, противник потерял за сутки более тысячи боевиков.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовали ВСУ. Также поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты дислокации формирований украинской армии и иностранных наемников.

Российская противовоздушная оборона сбила восемь управляемых авиационных бомб. Кроме того, уничтожено пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.