В Московском зоопарке осваиваются три птенца рыбного филина

В Центре воспроизводства Московского зоопарка сейчас осваиваются три птенца рыбного филина. Одной из самых редких птиц мира. Они ещё покрыты юношеским пухом. Который мало напоминает красивое оперение взрослых хищников.

Охотиться молодые филины ещё не умеют. Их кормят с руки киперы. Птенцы приехали в Подмосковье с острова Кунашир. Аппетит у них просто отменный. А вот имена новичкам ещё не придумали. Пока же зовут их Мостовая, Домосёво и Серебряный ручей. По месторасположению гнёзд, где нашли этих птиц.

В природе рыбных филинов осталось очень мало. Сейчас зоопарк работает с популяцией острова, которая насчитывает всего 200 особей.