Софья Эрнст: "Мне говорят: не разговаривайте, не играйте, не снимайтесь, не смейтесь, переоденьтесь"

Софья Эрнст прокомментировала хейт в ее адрес. По мнению актрисы, критика по объему и интенсивности несоразмерна поводу.

Супругу известного продюсера, генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софью часто в Сети называют "бездарной актрисой", критикуют ее стиль и поведение. В социальных сетях она регулярно получает критические отзывы и непрошенные советы.

И вот в своем официальном телеграм-канале Софья решила прокомментировать все негативные сообщения от интернет-пользователей.

"Я, в принципе, понимаю, что могу кого-то бесить. Меня вот тоже бесят некоторые люди иногда. Сама эта эмоция по отношению ко мне вопросов не вызывает, но когда о своей нелюбви приходят сообщить в комментарии, мне все еще странно. Вот мне говорят: не разговаривайте, не играйте, не снимайтесь, не смейтесь, переоденьтесь наконец. Неужели люди правда думают, что я учту эти рекомендации, приму как руководство к действию?" - задала риторический вопрос Эрнст.

Тем не менее, Софья обнаружила даже некоторые положительные моменты в хейте. "Единственное, что примиряет меня с этим — мысль о том, что написание подобных комментариев кому-то приносит облегчение. Надеюсь", - заключила актриса.

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