Турция депортирует задержанных за чтение Библии россиян 17 июля

Задержанных в стамбульском соборе Айя-София двух граждан России планируется депортировать на родину 17 июля. Вопрос решает турецкое управление по вопросам миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Обращение от родственников россиян с информацией об их задережании поступило в генконсульство России в Стамбуле 14 июля. Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр после того, как полицейские предупредили их о нарушении общественного порядка. Туристы громко читали Библию предупреждения стражей порядка о том, что они громко читают Библию зоне для посетителей собора Айя-София.

По законам Турции, проведение христианских религиозных обрядов или демонстративное чтение немусульманской религиозной литературы внутри действующей мечети квалифицируется как нарушение общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле 2020 года издал указ, согласно которому бывший в статусе музея собор Святой Софии официально стал мечетью. Вопрос россиян Филоновых держат на контроле сотрудники генконсульства.