"Пока я жива, здесь вообще вашего духу не будет": Олег Газманов рассказал, как его не взяли в программу "Утренняя почта"

Олег Газманов 22 июля отмечает круглую дату. "Есаулу" отечественной сцены исполняется 75 лет, но кто даст?! Певец отличается невероятной энергией, жизнелюбием и жаждой жизни. Интересно, что в этом году артист отмечает 57 лет на сцене.

Многие его песни стали хитами и пользуются популярностью до сих пор. Например, композиция "Эскадрон". Однако поначалу ее приняли в штыки. "Я показывал кусочек песни редактору "Утренней почты". И она возмутилась: "Что это за кондовый русский язык". А у меня внутреннее ощущение написать старорусским слогом. Мы начали спорить, а потом она сказала: "Пока я жива, здесь вообще вашего духу не будет". А я со злости ответил: "Значит недолго ждать", - начал свой рассказ Олег Газманов.

Певец записал эту же песню с конца, сделал аранжировку, затем клип. Видео показали в программе Владимира Молчанова "До и после полуночи". "Через неделю мне позвонил главный редактор "Утренней почты" и сказал: "Что же вы к нам не пришли?", - поведал артист.

Он отметил, что аналогичная ситуация была и с другой его, ныне небезызвестной, песней "Люси". Ее тоже не хотели выпускать, но она прозвучала в другой программе, и тогда все изменилось, передает Teleprogramma.org.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>