МЧС предупредило москвичей об опасном ветре

В течение четверга, 16 июля, местами по Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупреждает столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняет МЧС Москвы в своем MAX-канале, водителей просят парковать автомобили в безопасных местах и быть внимательнее на дорогах. На улицах следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

"Желтый" уровень погодной опасности из-за усиления северного ветра введен в Москве и Подмосковье. Согласно информации на официальном сайте Гидрометцентра России, предупреждение остается в силе до 21 часа 16 июля.

Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы целому ряду российских регионов. Накануне гроза, мощный ливень и шквалистый ветер обрушились на Екатеринбург, а другие населенные пункты Свердловской области страдают от паводка. В Удмуртии выпало аномальное количество осадков. В Сочи действует штормовое предупреждение.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что климатические изменения и вызванные ими аномальные погодные явления в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте. По словам эксперта, "эту неустойчивость, нервозность в климате перехватил июнь, и июль продолжает эти традиции".