Турция готова взять на себя военно-морской компонент гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения. Такое заявление сделал в четверг, 16 июля, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

Как отметил глава МИД Турции, , у Анкары имеется "общее понимание" этого вопроса с союзниками — их военно-морские силы ведут соответствующее планирование.

При этом Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются, цитирует Фидана РИА Новости.

На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва осведомлена "о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины" и признательна за это.

Всего двумя днями ранее турецкие средства массовой информации писали, что атаки киевского режима на коммерческие суда в Черном море создают угрозу энергетической безопасности Турции. В частности, с 9 по 11 июля в результате ударов ВСУ было повреждено около 50 судов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждая украинский кризис, подтверждал готовность оказывать переговорному процессу всяческое содействие, в том числе — вновь предоставить стамбульскую площадку для диалога Москвы и Киева.