Зеленский назвал кандидата на пост министра обороны Украины

Владимир Зеленский назвал имя кандидата на пост министра обороны Украины. Место стало вакантным после увольнения Михаила Федорова.

Как заявил глава киевского режима, рассматривается кандидатура отправленного ранее в отставку с поста главы украинского МВД Игоря Клименко. При этом Зеленский признал, что соответствующие документы в парламент он еще не подавал.

Украинский лидер подчеркнул, что одной из главных задач нового министра обороны будет устранение позорных моментов "бусификации". В то же время, в Верховной раде ранее заявляли, что Игорь Клименко отказался от предложенной ему должности главы Минобороны.