Назван способ доставки взрывчатки для терактов на территорию России

ФСБ раскрыла методы, которые используют украинские спецслужбы для доставки взрывчатки на территорию России. По данным силовиков, основной способ – беспилотники самолетного типа.

Эксперты поясняют, что киевский режим ежедневно запускает сотни дронов в направлении российских регионов, пытаясь нанести удары. К некоторым БПЛА крепят ударопрочные контейнеры, которые сбрасываются над установленной точкой. Груз подбирают завербованные агенты, пишет "Комсомольская правда".

Рассказали силовики и про другой способ. Финскую взрывчатку для попытки подрыва Крымского моста террористы ввозили через Румынию. Была использована особая, пластичная взрывчатка, которой обмазали весь салон автомобиля изнутри. При высыхании она очень похожа на обычную обшивку, на которую не обратили внимания румынские пограничники.