Путин: россияне должны получать купленные квартиры вовремя и нужного качества

Россияне, заплатившие за жилую недвижимость, должны получать приобретенные квартиры и дома своевременно. На это указал в четверг, 16 июля, глава государства Владимир Путин.

Эту тему президент обсудил с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. На вопрос Владимира Путина о том, сколько россияне тратят на покупку квартир и частных домов, вице-премьер ответил: "16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно, это самый крупный инвестор".

Как заверил Хуснуллин, кабмин предпринимает все необходимые меры для того, чтобы граждане получали недвижимость, которую оплатили. Президент подчеркнул, что это должно происходить "вовремя", причем жилье должно быть "нужного качества" (цитаты по официальному сайту Кремля).

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что программа сельской ипотеки предоставляет гражданам возможность взять кредит на жилье по ставке от 0,1 до 3% годовых. Претендовать на участие в программе сельской ипотеки могут не только работники АПК, но и все участники специальной военной операции и их семьи или вдовы (вдовцы).

Тем временем общественники попросили Минстрой ввести в России практику покупки отдельных квадратных метров в квартирах от застройщика. Авторы идеи поясняют, что при подобной схеме россияне смогут копить на квартиру постепенно, а их сбережения не обесценятся инфляцией. При этом застройщики будут обязаны обеспечить "квадратные акции" реальным объемом жилья.