Путин назвал программу семейной ипотеки самым надежным инструментом поддержки

Россияне ежегодно инвестируют в новое жилье 16 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным.

Он отметил, что строительный сектор со смежными отраслями дает свыше 20% ВВП и за последние 5 лет прирос почти на 2%. Число занятых в отрасли приближается к 18% от всех работающих в экономике, это примерно 13 млн человек.

По словам вице-премьера, по мере снижения ключевой ставки растет число ипотечных займов, в том числе рыночных. Ежегодно в стране сдают беспрецедентный объем жилья — более 100 млн кв. м, это превышает показатели советского периода. Такой рост обеспечивают прежде всего государственные программы.

Марат Хуснуллин: "Конечно же жилье у нас строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что Вы, несмотря ни на что удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, – мы видим, что население берет, население как платило 6 процентов, так независимо ни от чего платит. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем".

Владимир Путин: "Это самый надежный инструмент, да?"

Хуснуллин: "Да".

Путин: "Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше".

Хуснуллин: "Даже чуть меньше, один процент. По сравнению с другими, самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят".