Возня с грядками грозит опасной инфекцией: кого защитит прививка

Резкое ухудшение самочувствия после работы на дачном участке может свидетельствовать о заражении туляремией. Об этом предупредил заместитель президента Российской академии образования, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, очаги которой существуют во всех регионах России. Заразиться можно через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, через загрязненную воду и пищу. При инфицировании повышается температура тела, возникает слабость и головная боль, воспаляются лимфатические узлы и прилегающие ткани.

Как пояснил Онищенко к комментарии НСН, туляремию переносят зайцы, кролики, полевки и водяные крысы. Заболеть можно даже при вдыхании пыли, содержащей частицы отходов жизнедеятельности грызунов.

Во избежание проблем рекомендуется накануне дачного сезона проводить дератизацию — комплекс процедур по борьбе с грызунами. Необходимо также защищать жилые помещения и погреба от проникновения грызунов.

Роспотребнадзор на своем официальном сайте подчеркивает: самым надежным способом защиты от туляремии остается вакцинация. Сделать прививку следует каждому жителю территории природных очагов этой инфекции. Также вакцинация показана охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.

Заразиться туляремией можно из-за собственной неаккуратности. Так, житель Красноярского края заразился туляремией, порезав колбасу ножом, которым до этого давил клещей во время прогулки в лесу.