Верховная рада Украины в четверг, 16 июля, одобрила состав правительства, предложенный новым премьер-министром Сергеем Корецким.

Как сообщает РБК, свои должности в новом кабмине сохранили Денис Шмыгаль (первый вице-премьер и министр энергетики), Татьяна Бережная (глава украинского Минкульта), Сергей Марченко (министр финансов), Матвей Бедный (министр молодежи и спорта), Виктор Ляшко (глава Минздрава), Денис Улютин (министр социальной политики, семьи и единства).

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Всеволод Ченцов. МВД возглавит Иван Выговский. Руководить Министерством юстиции будет Денис Маслов.

Должность министра экономики и окружающей среды досталась Александру Кравченко, министром аграрной политики и продовольствия назначен Тарас Высоцкий. Руководить Минтрансом будет Николай Калашник.

Министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц стал Виталий Безгин. Министерство цифровой транформации возглавляет Оксана Ферчук. Минобрнауки отдали в ведение Андрея Бутенко. Главой Министерства по делам ветеранов назначен Виталий Ким.

Этому предшествовало заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что на вакантное кресло министра обороны рассматривается кандидатура прежнего руководителя МВД Игоря Клименко. Однако в украинском парламенте утверждают, что политик отказался от этой должности — вопрос о назначении глав Минобороны и МИД будут решать отдельно.