Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять позицию по допуску российских спортсменов к турнирам и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) в правах, несмотря на недовольство ряда государств.

Как заявил представитель МОК в комментарии Reuters, комитет "должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки".

Международный олимпийский комитет, по словам спортивного чиновника, продолжит "придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир".

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель недоволен решением МОК в отношении России и просит отдельные спортивные федерации не допускать российских спортсменов до соревнований. Официальный Лондон, в свою очередь, потребовал из солидарности с Украиной не снимать с России спортивные запреты.

В Кремле тем временем заявили, что решение МОК — это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях, "положительная новость" и "большие достижения". Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что это победа здравого смысла.