В Черногории назвали сроки отмены безвиза для россиян

Власти Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией и Беларусью с 1 октября.

Как рассказал собеседник черногорского издания DAN, планы Черногории по вступлению в Евросоюз в 2028 году вынуждают ее синхронизировать свою визовую политику с требованиями интеграционного объединения.

Для россиян и белорусов это означает отмену 30-дневного безвизового пребывания в Черногории.

При этом в апреле вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж уверяла, что "на данном этапе нет официально подтвержденного решения или точных сроков" отмены безвиза для России. Политик подчеркивала, что конкретные решения будут приняты с учетом "более широких стратегических соображений" (цитата по ТАСС).

Тем временем черногорские власти открыли визовые центры в Москве и еще семи российских городах. Оператор центров компания VFS Global подчеркивал, что эти учреждения предназначены для для проживающих в России граждан третьих стран и россиян, желающих оформить визу более чем на 30 дней.