Анастасия Ракова рассказала о первых итогах работы "Московского чекапа"

250 тысяч человек москвичей прошли базовое онлайн-анкетирование за две недели с момента запуска новой программы заботы о здоровье "Московский чекап". Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, в программу удалось вовлечь 70 тысяч человек, которые ранее не обращались в поликлиники.

"Ключевая возможность чекапа — определение типа старения. Более 50 тысяч участников прошли расширенные анкеты и узнали свой профиль старения, что очень важно в процессе заботы о своем организме", — сообщила Ракова.

По словам заместителя мэра, задача московских властей — создать все условия в городе, чтобы каждый мог управлять своим возрастом и получить дополнительные годы насыщенной жизни.