В Польше вновь подняли истребители из-за российских самолетов

Польские истребители третий день подряд поднимались в воздух из-за появления над Балтикой российских самолетов. Об этом заявил в четверг, 16 июля, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По утверждению политика, дежурная пара польских истребителей из Мальборка совершила перехват двух российских Су-30 над Балтикой. Затем самолеты ВВС Польши отправились на дополнительный перехват российского разведчика Ил-20 недалеко от Ястшембей гуры.

В то же время Косиняк-Камыш признал, что российские самолеты не допустили нарушений польского воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

Ранее ВКС России поднимали в воздух дальние бомбардировщики Ту-22 — над нейтральными водами Балтики прошел плановый пятичасовой полет. Стратегические воздушные суда сопроводили экипажи сверхманевренных истребителей Су-35 и Су-30.

До того российский истребитель Су-27 был вынужден подниматься в небо, чтобы сопроводить французские самолеты, которые приблизились к границам России над акваторией Черного моря. При этом Минобороны Франции жаловалось, что Россия угрожает сбивать чужие самолеты над черноморским регионом.