В Госдуме предложили отменить штрафы за десятки правонарушений

В Государственной думе разработали поправки в законодательство, предусматривающие отмену 28 составов административных правонарушений.

Как пояснил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев, речь идет об отмене штрафов за проступки с минимальной общественной опасностью. Также законотворцы предлагают упразднить наказание за нарушения, которые государство уже может контролировать через свои информационные системы.

В частности, бессмысленно штрафовать за забытые водителем дома права и полис ОСАГО, если инспектор ДПС может мгновенно подтвердить их наличие или отсутствие у данного человека по базе данных. По той же причине предлагается отменить штрафы за проживание без регистрации по месту пребывания и за утрату паспорта по неосторожности.

В то же время в Госдуме хотят установить единый размер штрафа за нарушение правил движения в жилых зонах по всей стране, чтобы одно и то же действие перестало стоить по-разному в соседних регионах.

Также озвучена инициатива смягчить ответственность за повреждение печатей и пломб, если права третьих лиц сохранены в полном объеме, сообщает агентство "Прайм".

Ранее в МВД рассказали, что будут отменены штрафы, выписанные автомобилистам за остановку под запрещающим знаком во время ожидания в очереди на автозаправках. Ведомство поясняло, что речь идет о действиях водителей в условиях крайней необходимости.

Между тем председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что одни законодательные нормы устаревают, другие утрачивают актуальность, а какие-то нормы по прошествии времени кажутся обществу несправедливыми. Сенатор подтвердил, что "законодательство может меняться — оно постоянно меняется".