Мощные взрывы гремели этой ночью на Украине. В портах "Одесса" и "Черноморск" поражены объекты инфраструктуры, которые использовали для разгрузки и хранения материалов военного назначения. А также цеха по производству и сборке БПЛА. Кроме того, прилёты зафиксированы в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Пожары на крупнейших заводах в Киеве, где выпускали электронику для ударных дронов ВСУ, тушили всю ночь. Но едва сбили пламя, как по ключевым оборонным предприятиям Украины вновь "прилетели" "Искандеры" и трехтонные авиационные фугасы.

Мощные взрывы прогремели в Краматорске, Одессе, Днепропетровске и Харькове. Но самый чувствительный удар нанесен по Запорожью. Взорван завод электроприборов "Весна". В его цехах собирали ударные беспилотники. Украинские власти надеялись превратить это предприятие в крупнейший техно-хаб. Но российская авиация превратила его в груду разбитых кирпичей.

А вот такие удары сегодня нанесли наши бомбардировщики и беспилотники по окраинам Славянско - Краматорской агломерации. Подбрасывая в воздух блиндажи и опорные пункты, авиация расчищает коридоры для атак и вылазок пехоты и небольших огневых групп.

Сегодня после такого налета в пролом в обороне ВСУ под Краматорском ворвались наши штурмовики. Это произошло на рассвете. В результате противника выбили из села Васютинское. Сейчас оно уже целиком занято нашими бойцами. До окраин Краматорска от поселка всего 5 километров. С этой дистанции противника уже легко достают танки.

Позиции националистов в ближайших к Краматорску поселках рушатся на глазах. Вот последние данные от российских бойцов с передовой - сегодня утром головные отряды штурмовиков просочились к селам Заповедное и Ореховатка. В тяжелые бои они пока не ввязываются. Задача поставлена другая - дезорганизовать оборону бандеровцев на отдельных участках. Это как потихоньку и незаметно подпиливать ножки стула, чтобы потом одним пинком свалить его целиком.

Наглядный пример - потеря того же села Васютинское. От него до краматорского аэродрома, где пытаются окопаться националисты, рукой подать. А главное, больше никаких естественных преград. Только поля и редкие лесополки.