ПВО сбила 243 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 17 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Минувшей ночью ПВО сбила 243 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Воронежской и Калужской областей. Дроны ВСУ также сбиты над Ростовской, Смоленской, Тульской областями, над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Самарской области объявляли режим ракетной опасности. В Самаре власти приостанавливали движение наземного общественного транспорта в Самаре. При этом метро продолжало работать, вход в метрополитен для укрытия свободный, сообщил в "Максе" мэр города Иван Носков.