Профессор ВШЭ Лузянин: Зеленский всегда раздражал Трампа

Какое влияние может оказать Ближневосточный конфликт на отношения США со второй экономикой мира - Китаем? Как это связано с темой Украины? И что будет, если Америка своими санкциями действительно решится ударить по крупнейшим потребителям российской нефти - Китаю и Индии?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с профессором Высшей Школы Экономики Сергеем Лузяниным.

"Зеленский всегда (и сейчас) раздражал Трампа. А Линдси Грэм*(включен Росфинмониторингом в реестр лиц, признанных террористами и экстремистами) смягчал, интерпретировал, доводил. И фактически Зеленский имел американскую версию своих взглядов в лице Линдси Грэма*", - отметил Лузянин.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

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